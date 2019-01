Deel dit artikel:













E&O treft tweede divisionist in achtste bekerfinale De dames van E&O moeten langs een tweede divisionist om de kwartfinale van de bekercompetitie te bereiken (foto: archief RTV Drenthe)

HANDBAL - De dames van E&O moeten langs een tweede divisionist om de kwartfinale van de bekercompetitie te bereiken. De formatie van Henk Smeenge werd tijdens de loting van de achtste finale gekoppeld aan VOC 2.

Geschreven door Stijn Steenhuis

Met VOC 2 loot E&O een tweede divisionist. De aanstaande bekeropponent speelt een klasse lager dan de Emmenaren. Waar E&O actief is in de eerste divisie, staat de reserveploeg uit Amsterdam op de negende plaats in de tweede divisie A.



Zo ontloopt E&O eredivisieteams als Dalfsen en Quintus. De groen-witten zaten in de kokers bij de laatste zestien, omdat de ploeg vorig seizoen nog in de eredivisie speelde. Er wordt tussen 5 en 7 februari gespeeld.



Regiofinale

Donderdagavond staat de laatste voorronde van de bekercompetitie bij de mannen op het programma. In de regiofinale van het Noorden strijden E&O 2 en Unitas uit Rolde voor een plaats bij de laatste zestien. Hurry-Up en E&O zijn al geplaatst voor de achtste finale.