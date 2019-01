Deel dit artikel:













Zoek het uit! - Vragen over de provinciale verkiezingen? Wat wil jij weten over de Provinciale Statenverkiezingen? (foto: ANP XTRA / Lex van Lieshout)

Snap jij geen bal van het politieke jargon dat in aanloop naar de aankomende verkiezingen wordt gesproken? Stuur je vragen over de Provinciale Statenverkiezingen dan in naar Zoek het uit!

Geschreven door Greetje Schouten





Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten, de commissaris van de koning. Wie speelt welke rol? Hoeveel Statenleden zijn er eigenlijk? En wist je dat je door te stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen invloed uitoefent op wie er in de Eerste Kamer komt?



Vragen over het stemproces zijn natuurlijk ook welkom. Potloodje of computer? Hoe zit het met waarnemers? Alle vragen zijn welkom!



