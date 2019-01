Henk Kuipers en twee andere ex-leden van No Surrender vrij [update]

Ex-captain van No Surrender Henk Kuipers komt vrij. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald. Ook zijn rechterhand Theo ten V. uit Klazienaveen mag van de rechtbank naar huis.

De mannen, die verdacht worden van onder meer afpersing en het leiding geven aan een criminele organisatie, mogen na een voorarrest van dertien maanden (Kuipers) en elf maanden (Ten V.) hun proces thuis afwachten.De rechtbank vindt dat de twee nu zo lang hebben vastgezeten dat hun persoonlijke belangen steeds zwaarder zijn gaan wegen. Ook de reclassering heeft positief advies gegeven om de voorlopige hechtenis te schorsen, zoals het officieel heet.De mannen hebben allebei een waslijst aan voorwaarden meegekregen van de rechtbank: zo moeten beide mannen een enkelband dragen en zich melden bij de reclassering. Ook mogen ze geen contact hebben met andere (ex-)leden van No Surrender. Ook mag Kuipers geen interviews geven of op een andere manier meewerken aan media-optredens.Als ze de voorwaarden overtreden, gaan ze gelijk terug de cel in.Omdat Kuipers' zoon ook ex-lid van de motorclub is, wilde de oud-captain van de rechtbank weten of hij met hem wel contact mag hebben. "Wij gaan u niet zeggen dat u geen contact mag hebben met uw zoon, maar als via hem berichten van u naar anderen gaan, is dat wel een probleem", antwoordde een van de rechters. "Geen sprake van", beloofde Kuipers.De oud-captain benadrukte vandaag nogmaals dat hij niets meer met No Surrender te maken wil hebben.De 54-jarige Emmenaar en Ten V. (55) worden vrijdag vrijgelaten. De Klazienavener krijgt ook een alcohol- en drugsverbod. Hij reageerde heel blij. Op de tribune klonk applaus toen Ten V. te horen kreeg dat hij naar huis mag. Kuipers was ingetogener.De strafzaak tegen de mannen en nog drie andere ex-motorclubleden - onder wie ook oprichter Klaas Otto - wordt in juni en juli inhoudelijk behandeld. De andere drie waren al vrij. Alleen Otto zit nog vast voor andere misdrijven.De ex-lijfwacht van Kuipers, Ayhan B. (51) uit Zwolle is vorige week vrijgelaten. Ook hij moet een enkelband dragen. Hij heeft tien maanden in voorarrest gezeten en wordt verdacht van het afpersen van vier mensen en een diefstal met geweld.Zijn zaak wordt in mei behandeld door de rechtbank in Assen. De Zwollenaar woonde lange tijd bij Kuipers in huis. Volgens het Openbaar Ministerie was hij - net als Kuipers zelf - betrokken bij bad standings binnen de motorclub. Bij een bad standing wordt iemand met geweld uit de club gezet.Volgens advocaat Jeroen Michels ontkent B. alle misdrijven. "Hij zegt niet dat hij er helemaal niks van wist, maar hij was er niet actief bij betrokken", aldus de advocaat. Net als Kuipers en Ten V. heeft B. laten weten dat hij No Surrender de rug heeft toegekeerd.Vanaf volgende week worden een aantal getuigen gehoord in de zaak tegen B., Kuipers en de andere ex-motorclubleden. Justitie wil ook de oud-captain nog horen over verschillende zaken. Hij wil geen verklaringen meer afleggen aan het Openbaar Ministerie, omdat hij het niet eens is met berichtgeving in de media. "Ik word verhoord en de dag daarna staat het in De Telegraaf. Dat vond ik wel zo apart, daar wens ik ook niet aan mee te werken", aldus Kuipers vanochtend in de rechtszaal.Roy van der Wal, de advocaat van Kuipers, vindt dat justitie de zaken opblaast en bezig is met een hetze tegen No Surrender en zijn cliënt. "Een filmpje van het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt ondertiteld met de zin 'hier vindt de mishandeling plaats'. Dat is maar goed ook, want ik kan het er niet uit opmaken", aldus Van der Wal vandaag tegen de rechter.