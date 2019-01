OM eist anderhalf jaar cel tegen 'treinaanrander'

Het Openbaar Ministerie eist anderhalf jaar cel (half jaar voorwaardelijk) tegen de Utrechter die verdacht wordt van het aanranden van een 15-jarig meisje in de trein van Emmen naar Coevorden.

De 23-jarige Amjad A. heeft volgens het Openbaar Ministerie ook in zijn woonplaats Utrecht drie meisjes betast.Er zijn veel beelden van de aanrandingen en de verdachte heeft ook bekend, dus het OM acht alles bewezen. "Wat deze vrouwen hebben meegemaakt, is niet alleen denigrerend en een aantasting van de lichamelijke integriteit, maar heeft de vrouwen buitengewoon angstig gemaakt", aldus de officier van justitie.Behalve de straf, wil justitie volgens RTV Utrecht ook dat A. moet voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een behandeling en een drank- en drugsverbod.De van oorsprong Syrische Amjad A. zou zich aan zijn slachtoffers hebben vergrepen en ze hinderlijk hebben gevolgd, ook al gaven ze duidelijk te kennen dat ze daar niet van gediend waren. Een jaar geleden probeerde hij volgens het OM in de trein tussen Emmen en Coevorden een meisje te zoenen. Ook zou hij haar in haar kruis hebben gegrepen en bij een fietsenstalling opnieuw hebben aangerand. Uiteindelijk wist ze weg te rennen.De vier slachtoffers die door A. zouden zijn aangerand, waren ook bij de rechtszaak. Stuk voor stuk verklaarden ze dat ze enorm angstig waren, omdat de man niet van ophouden wist. Volgens een van de slachtoffers leek hij wel "in een psychose, of onder invloed te zijn". "Hij kwam heel raar over", zegt ze", "alsof hij van de wereld was. Ik durf niet meer alleen over straat."De meisjes eisen in totaal ruim 20.000 euro schadevergoeding.De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Daaruit blijkt dat hij lijdt aan een post-traumatische stress-stoornis, door wat hij in Syrië heeft meegemaakt. Hij zei dat hij zich schaamt. "Ik ben bereid elke straf te accepteren."De rechter doet over twee weken uitspraak