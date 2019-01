Ravage op buurtmoestuin Marsdijk door vandalen

Een groepje jongeren heeft dit weekend een flinke ravage aangericht op de buurtmoestuin van Marsdijk. Een tunnelkas van de Moesdijkers is vernield, en allerlei materialen zijn over het terrein gegooid.

De ravage is ontdekt door GroenLinks-voorman Hans Marskamp die er vlak in de buurt woont. "Ik heb ze waarschijnlijk ook zelf gezien. Want zaterdagavond laat hoorden we een hoop lawaai. Ik ben er met de zaklamp op uitgegaan en kwam toen een viertal luidruchtige jongeren met een brommertje tegen bij het spoor. Ik heb ze weggestuurd, omdat ze daar niks te zoeken hadden. Toen ik bij de moestuin ging checken, was de boel al vernield", zegt Marskamp. Hoe groot de schade is, kan hij niet zeggen.Het is voor de tweede keer dat de buurtmoestuin van de Moesdijkers ongewenst bezoek krijgt. Het terrein ligt nogal afgelegen, achter de Bult van Loon, en dat is buiten de wijk Marsdijk. De politie adviseert gedupeerde tuinders om aangifte te doen van vernieling.