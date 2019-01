Engelse miljonairs vallen voor idee van ondernemer uit Emmen

Het is directeur Robert Milder van het bedrijf Van de Sant Innovations gelukt: hij heeft zijn 70.000 pond binnen. Vier van de vijf ondernemers vielen voor zijn presentatie in het Britse televisieprogramma Dragons' Den.

Het bedrijf uit Emmen produceert duurzaam meubilair, gemaakt van zwerfplastic van het land en uit de oceaan.In Dragons' Den moeten ondernemers met een betoog proberen geldschieters te laten investeren in hun onderneming. Ze krijgen een hoop kritische vragen en lopen dus de kans om zónder investering, maar mét veel kritiek de studio te verlaten."Het ging heel goed", zegt Milder, "al was ik wel wat nerveus in het begin. Maar van de vijf ondernemers waren er vier die een bod wilden doen, die graag in ons willen investeren. Dat is toch wel heel bijzonder.""Ik heb de volle 70.000 pond losgeweekt", aldus Milder. We hebben uit de vier ondernemers gekozen voor Deborah Meaden. Zij is een heel succesvolle ondernemer en met haar gaan we om tafel. We gaan kijken naar onze bedrijfsstrategie en marketing.""Eigenlijk ging het ons niet eens om het geld, maar om de erkenning en exposure die we nu in Groot-Brittannië hebben gekregen. Het is belangrijk voor ons voor de Engelse markt."