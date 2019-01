Bejaarde zedenverdachte (78) moet zich verantwoorden bij het gerechtshof

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen het vonnis voor een 78-jarige man uit Emmer-Compascuum. De bejaarde man werd vorige maand veroordeeld tot 360 dagen cel, waarvan 316 voorwaardelijk voor het seksueel misbruiken van een meisje van 7 jaar uit de buurt.

Volgens de officier van justitie heeft de man ook een ander meisje misbruikt, maar dat vond de rechtbank niet te bewijzen. De officier had een veel hogere straf geëist: 2,5 jaar cel, waarvan 15 maanden voorwaardelijk.Ze noemde de man 'de nachtmerrie van elke ouder' , omdat hij kleine kinderen uit de buurt altijd snoepjes en cadeautjes gaf, waardoor er veel kinderen bij hem over de vloer kwamen. Daarmee gedroeg de bejaarde man zich als een klassieke kinderlokker, vond ze. De man heeft het misbruik van één slachtoffertje bekend.Door de straf van de rechtbank hoefde hij niet meer de cel in, omdat hij het onvoorwaardelijke gedeelte al in voorarrest heeft uitgezeten. De aanklaagster is het daar niet mee eens. Ze vindt het vonnis niet goed onderbouwd. "Ook is er volgens haar genoeg ondersteunend bewijs om hem ook te kunnen veroordelen voor het misbruiken van het andere meisje", zegt een woordvoerster van het OM.