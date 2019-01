Tom Kuilder maakt politieke rentree in Emmen op de publieke tribune

Voormalig PVV-fractievoorzitter Tom Kuilder maakt vanavond zijn rentree in de raadzaal van de gemeente Emmen. Maar dan wel op de publieke tribune. De formaliteiten rond zijn nieuwe partij zijn nog niet afgerond.

Kuilder klinkt opgewekt. “Ik heb zin om er weer tegenaan te gaan”, meldt hij ontspannen. “Er zijn deze week drie commissievergaderingen en ik wil er bij alle drie bij zijn.”Kuilder gaat nog om tafel met burgemeester Eric van Oosterhout en griffier Harry Werkman. “Mijn nieuwe partij Voor Emmen Voor Nederland moet nog officieel worden opgericht, maar dat gaat snel gebeuren. We gaan overleggen wat mijn nieuwe plek in de raad wordt. En het maakt mij niet uit waar ik kom te zitten. Tot het allemaal geregeld is neem ik plaats op de publieke tribune.”Volgens woordvoerder Mirjam Blaak van de gemeente Emmen hoeft Kuilder niet op de publieke tribune te gaan zitten. “Hij is op persoonlijke titel gekozen, dus als hij deel wil nemen aan de vergadering van de commissie dan kan dat.”Tom Kuilder zegt na de breuk met de PVV niet stil te hebben gezeten. “Ik ben druk met het oprichten van de partij en met het opstellen van een tien punten programma. Belangrijkste speerpunt wordt de energietransitie. Ik noem het klimaatgekte. Emmen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat zie ik niet gebeuren en het is helemaal te gek voor woorden dat de rekening bij de gewone man neer wordt gelegd.”Verder zegt Kuilder dat de islam voor hem een minder prominent onderwerp is geworden. “Ik wil me nu focussen op zaken die de inwoners van Emmen echt raken.” Wrok richting de PVV zegt hij niet te hebben. “Natuurlijk ben ik wel even kwaad geweest, maar ik heb geen haatgevoelens.”