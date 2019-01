Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Noorderling krijgt korting in het openbaar vervoer met ‘OV-Toppertje’ Gedeputeerden Fleur Gräper-van Koolwijk en Henk Brink presenteren samen met wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen het ‘OV-toppertje’ (foto: OV-Bureau Groningen Drenthe)

Inwoners van Noord-Nederland kunnen vanaf vandaag gebruik maken van een speciale OV-chipkaart voor Noorderlingen. Een chipkaart kost voor reizigers uit Drenthe, Groningen en Friesland dan geen 7,50, maar 2,50.

Op het station in Groningen werd de actie afgetrapt door andere gedeputeerde Henk Brink. Deelnemers krijgen een kortingscode voor een product dat extra voordeel biedt in de daluren.



Reizigers kunnen de speciale kaart tot en met 10 februari aanvragen. Met de kaart kan worden gereisd in alle vormen van openbaar vervoer.