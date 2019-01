Ruil- en Weggeefwinkel Assen zoekt weer nieuw pand: 'Ik word er moedeloos van'

Hoge nood voor de Ruil- en Weggeefwinkel in Assen-Oost. Ze zoeken voor de vijfde keer een nieuwe plek. "Het is om moedeloos van te worden", zegt Antje Knol.

"Geef ons gewoon een dak boven ons hoofd, meer vraag ik niet. En het is heel belangrijk, want elke maand maken er zo'n vierhonderd mensen gebruik van. Die zouden anders bij de gemeente op de stoep staan", zegt ze strijdlustig.Vier jaar bestaat de Stichting Wij Ruilen en Geven Weg. Ooit uit nood geboren, en in de huiskamer van Antje Knol ontstaan. "Ik lag in scheiding maar viel buiten elke regeling, omdat mijn ex-man officieel nog op ons adres stond ingeschreven. Ik viel terug op spulletjes van anderen die mij hielpen."Zo is het principe van de Ruil- en Weggeefwinkel ontstaan. "Een voedselproduct, bijvoorbeeld een pot knakworsten, neem je mee naar onze winkel. Daarvoor kun je vier artikelen mee naar huis nemen, aan kleding, schoenen, huisraad of iets voor de kinderen. En van alle voedselproducten die we hier dan verzamelen, maken we voedselpakketten die we weer uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben. En zo is de cirkel rond", vertelt Antje.De winkel, die draait op zo'n vijftien vrijwilligers, zit alweer een tijdje in de oude Vredeveldschool. Maar daar moeten ze in juni weer uit, omdat Actium er huurwoningen gaat bouwen. Voor de winkel een domper, want er is voorlopig geen nieuwe locatie in zicht.Ondanks een noodkreet vorig jaar oktober in de Asser gemeenteraad komt er vanuit het stadhuis weinig hulp. "Ik zou niet weten hoe het straks verder moet. Het is zomaar juni. Wat als we nog niets hebben, alles opdoeken? En de mensen dan die wij helpen?", verzucht Antje Knol bijna radeloos.Vrijwilliger Ad Knol was gisteren nog weer op spreekuur bij de wethouder. "Maar die kan voorlopig niks betekenen. Er is op dit moment geen maatschappelijk vastgoed. In principe stoot de gemeente alles wat leegstaat af, dat is afgesproken beleid. Dus we moeten naar plan B", aldus Knol.Dat houdt in: op zoek naar een weldoener met een ruim pand dat leegstaat, en waarvoor ze niks hoeven te betalen. "We kunnen niks betalen, want er komt hier ook niks aan geld binnen. We zoeken dus iemand met een groot hart die denkt, 'dit mag absoluut niet stoppen want er zijn veel mensen mee geholpen'. Wie weet loopt er zo iemand in Assen rond", zegt Antje vol hoop. "Die mag zich dan direct bij mij melden. Dan kan ik weer rustig slapen."Pandeigenaren die de Ruil- en Weggeefwinkel Assen te hulp willen schieten kunnen zich melden bij info@wijruilenengevenweg.nl.