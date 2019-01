Deel dit artikel:













De Tamboer en Het Podium trekken meer bezoekers Theater De Tamboer trok afgelopen jaar meer bezoekers (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

De Tamboer en Het Podium in Hoogeveen hebben een goed jaar gedraaid. In totaal trokken het theater en het cultureel centrum samen 107.500 bezoekers.

Per voorstelling lag de bezettingsgraad van De Tamboer zo'n twintig procent hoger dan in 2017. Ook Het Podium trok gemiddeld dertig procent meer bezoekers per concert dan een jaar eerder. Directeur Pieter-Bas Rebers spreekt is zeer te spreken over het resultaat. "Dit is een teamprestatie van formaat." De Tamboer fuseerde vorig jaar met Het Podium tot Stichting Cultuurhuis Hoogeveen.



Groei

Meerdere factoren zorgen voor de groei, denkt directeur Rebers.''Enerzijds hebben we gekeken naar de programmering en die hebben we iets specifieker gemaakt. Ook hebben we geluisterd naar onze bezoekers en gekeken naar de regio, waar de behoefte ligt en hoe we daarop kunnen aansluiten.''



Toekomst

In 2017 steeg de zaalbezetting ook al van het theater en die stijging heeft afgelopen jaar doorgezet. Als Rebers kijkt naar aankomend jaar dan is het nog afwachten of de groei doorzet. "De groei was dit jaar best wel stevig ten opzichte van vorig jaar. Of we dat kunnen volhouden moet nog blijken.'' De plannen voor komend jaar zijn vooral gericht op kwaliteit. ''We gaan kijken hoe we de voorstellingen op een bepaald niveau kunnen houden en de zalen zo vol mogelijk krijgen. Als we daarin slagen dan verwacht ik opnieuw een goed resultaat.''



Krachten bundelen

Ook staat er een samenwerking met andere grote Drentse theaters, zoals De Nieuwe Kolk in Assen, Ogterop in Meppel en het Atlas Theater in Emmen op het programma. ''De vier grotere steden in Drenthe kunnen hetzelfde programmeren en daardoor kunnen ze elkaar enorm in het vaarwater zitten, omdat je hetzelfde aanbod hebt. Maar op het moment dat je elkaar opzoekt en overlegt met elkaar dan kan je elkaar enorm aanvullen. En dat is eigenlijk wat we ambiëren. We willen een zo'n breed mogelijke programmering voor Drenthe gaan maken, zodat mensen Drenthe niet uit hoeven.''