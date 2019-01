Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De Tamboer en Het Podium weten meer bezoekers te trekken Theater De Tamboer trok afgelopen jaar meer bezoekers (foto: RTV Drenthe/Serge Vinkenvleugel)

De Tamboer en Het Podium in Hoogeveen hebben een goed jaar gedraaid. In totaal trokken het theater en het cultureel centrum samen 107.500 bezoekers.

Per voorstelling lag de bezettingsgraad van De Tamboer zo'n twintig procent hoger dan in 2017. Ook Het Podium trok gemiddeld dertig procent meer bezoekers per concert dan een jaar eerder. Directeur Pieter-Bas Rebers spreekt is zeer te spreken over het resultaat. "Dit is een teamprestatie van formaat."



In 2017 steeg de zaalbezetting ook al van het theater en die stijging heeft afgelopen jaar doorgezet.



Fusie succesvol

De Tamboer fuseerde begin vorig jaar met Het Podium tot Stichting Cultuurhuis Hoogeveen. Het afgelopen jaar werd geëxperimenteerd met een breed aanbod, met verschillende muziekgenres. Volgens Revers was dit een succes. De bezetting steeg per concert en enkele concerten waren snel uitverkocht. "Dit een prachtig positief resultaat, dat smaakt naar meer."