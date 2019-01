WVV stapt niet naar de rechter om duel tegen Nieuw Buinen

VOETBAL - Voetbalvereniging WVV uit Winschoten speelt de wedstrijd tegen Nieuw Buinen, ondanks een blunder van de KNVB, gewoon over en stapt niet naar de rechter. De club denkt dat bij een gang naar de rechter de KNVB gelijk krijgt.

WVV won op 28 oktober met 8-0 op bezoek bij Nieuw Buinen. Spits Jeroen Buurke, oud-speler van Nieuw-Buinen, scoorde dat duel vijf keer. Maar hij bleek niet speelgerechtigd, ondanks dat de KNVB enkele dagen eerder zijn overschrijving naar de Winschoters had goedgekeurd. Buurke bleek in 2017 een wedstrijd te hebben gespeeld voor VVG.De aanklager van de KNVB erkende dat de voetbalbond fout zat, maar volgens hem hoefde het duel niet te worden overgespeeld. Daar tekende Nieuw Buinen bezwaar tegen en kreeg gelijk. Volgens de regels van de KNVB moet de wedstrijd worden overgespeeld.WVV stapt niet naar de rechter. Bestuurslid technische zaken Henk Mulder van de Winschoter voetbalvereniging tegen RTV Noord : "We hebben in dit unieke geval, want het is echt nog nooit eerder gebeurd, juridisch advies ingewonnen. We zijn tot de conclusie gekomen dat de kans wel heel groot is dat de rechter met het wetboek in de hand de voetbalbond gelijk gaat geven."De club wil verder niet moeilijk doen richting Nieuw Buinen, die het protest indiende. "Ze hadden het volste recht om protest in te dienen. We gaan daar gewoon voetbalen en zullen ook niet moeilijk doen als we verliezen." Mulder zit nog wel met de handelswijze van de KNVB. "Zij zijn fout geweest. We krijgen schriftelijk te horen dat de wedstrijd moet worden overgespeeld. Ze hadden ons ook wel even eerder en anders kunnen informeren."Jeroen Buurke is inmiddels speelgerechtigd voor WVV, maar hij mag het duel tegen Nieuw Buinen niet meedoen.