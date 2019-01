Slachtoffers hotelpiraten willen 20.000 euro schadevergoeding

Het vermeende oplichtersduo Jan V. en Jolanda H. was niet alleen actief in Noord-Nederland. Vanuit heel Nederland - van het Zuid-Limburge Gulpen tot Delfzijl en van het Zeeuwse Tholen tot aan het Noord-Hollandse Bergen - is aangifte tegen hen gedaan.

Vandaag staan de twee voor de rechter in Assen, vijf maanden nadat ze zichzelf meldden op het politiebureau in Assen.Jan V. (63) en Jolanda H. (54) staan inmiddels bekend als de hotelpiraten, omdat ze in twintig hotels en Bed & Breakfasts aten en logeerden om er vervolgens stiekem vandoor te gaan zonder af te rekenen. Hij gaf zich meestal uit voor 'Henk', zij gebruikte haar echte voornaam.Maar behalve uitbaters van horecazaken lichtten ze ook nog ruim veertig particulieren op. Ze wonnen het vertrouwen door zich voor te doen als vroegere kennissen, oud-collega's of zeiden naar dezelfde kerk te gaan als hun latere slachtoffers. Daarna kwam vaak het verhaal dat ze hun bankpasjes vergeten of kwijt waren en de vraag of ze geld konden lenen. Met de belofte dat ze het uiteraard snel terug zouden betalen.Vooral in de drie noordelijke provincies en Overijssel kwamen veel mensen achter hun ware aard toen bleek dat ze helemaal niet terugkwamen om hun schuld af te lossen. Bijna dertig ondernemers en particulieren eisen vandaag tijdens de rechtszaak hun geld terug; bij elkaar opgeteld zo'n 20.000 euro.Zo leefden V. en zijn partner H. tussen augustus 2017 tot half augustus vorig jaar. Een huis hadden ze niet, geld nauwelijks, maar vooral Jan V. had praatjes voor tien, ontdekten veel gedupeerden.In onze provincie sloegen de hotelpiraten onder meer toe bij hotel-restaurant 't Zwanemeer in Gieten, Bed & Breakfast Molenzicht in Meppel, de Herberg van Loon en bij 'gewone mensen' in de gemeenten Emmen, Borger-Odoorn, Assen en Westerveld.Nadat de eigenaar van Hotel Marcant in Tubbergen door ze was bedonderd, zette hij een foto met het verhaal over het stel op Facebook. Tal van horecaondernemers sloegen erop aan en zo kwam de zaak aan het rollen.Sinds de dag dat ze zich meldden op het politiebureau in Assen, zitten V. en H. vast. Hij in Leeuwarden, zij in Zwolle. Vandaag horen ze wat het Openbaar Ministerie allemaal te bewijzen vindt en wat de strafeisen worden. De kans is groot dat het om meerdere jaren celstraf gaat, mede omdat het stel al eerder veroordeeld is voor hetzelfde soort misdrijven. V. is daarna behandeld in een psychiatrische kliniek in Assen.Het stel is voor deze rechtszaak opnieuw geestelijk onderzocht. Verwacht wordt dat justitie opnieuw behandeling gaat eisen.De Asser rechtbank heeft de hele ochtend voor de zaak uitgetrokken. De uitspraak volgt later.