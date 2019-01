Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Het ware verhaal achter de sjaal van damkampioen Roel Boomstra Roel Boomstra en de sjaal die zijn moeder breide (Foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Na zijn huldiging als wereldkampioen dammen legde moeder Annemieke een sjaal om de nek van Roel Boomstra. Die sjaal had ze gebreid om de zenuwslopende uren door te komen terwijl ze keek naar de partijen die haar zoon speelde.

"Het hielp echt tegen de zenuwen. Tijdens de eerste partijen in Friesland had ik een wat makkelijke steek, maar daar was ik niet tevreden over. Dat deel heb ik er toen weer uitgehaald. In Groningen ben ik aan een andere steek begonnen. Dus het resultaat is een lange sjaal die ik in Groningen en Drenthe heb gebreid," vertelt Annemieke Boomstra.



Aanwezigheid moeder belangrijker

Wat betekent het voor Roel dat hij die sjaal kreeg? "Niet zoveel. Het was vooral belangrijk dat ze er voor me was. Die sjaal zal ik niet dragen, want die is eigenlijk nog steeds van haar," vindt de 25-jarige oud-Emmenaar.



"Het was helemaal niet de bedoeling om die sjaal aan hem te geven. Hij is veel te mooi. Ik ga hem zelf dragen. Ik beschouw het als een mooi aandenken aan een heel bijzonder moment," zegt zijn moeder.



Vermoeidheid op 'day after'

De deur van huize Boomstra wordt vandaag plat gelopen door journalisten. De vlag hangt uit en er is taart. "Ik ben heel trots. Dit is het resultaat van heel lang en hard werken," zegt moeder Boomstra.



Roel Boomstra zelf voelt zich moe, maar voldaan. "Die twee weken spanning zit nog in mijn lijf. Iedere dag sta je op scherp. Eén foutje en het kan zijn gebeurd. Vannacht kon ik er niet van slapen," zegt hij.



Grootse prestatie

Hij was natuurlijk al eerder wereldkampioen. Maar dit keer was het specialer. "Mijn tegenstander Alexander Schwarzman behoort tot de beste drie grootmeesters in de wereld. Als jongetje droomde ik er al van om hem te verslaan. En ik ben heel blij dat het nu is gelukt," aldus de nieuwe wereldkampioen.



En nu afstuderen?

Het volgende project is de afronding van zijn studie natuurkunde. Vanwege zijn professionele status als dammer mag hij daar zo lang over doen als hij wil. Dus het is nog even afwachten of hij die studie op korte termijn afmaakt. Want in 2020 mag hij sowieso weer meedingen om de titel.