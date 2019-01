Deel dit artikel:













Promotiebonussen zorgen voor klein verlies in boekjaar FC Emmen FC Emmen had de promotiebonussen niet begroot in het vorig seizoen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen presenteerde vanavond op de nieuwjaarsreceptie de cijfers over het afgelopen seizoen. De Drentse club leed over het promotiejaar (2017/2018) een verlies van ruim 58.000 euro. Toch kan de eredivisionist nog steeds zwarte cijfers overleggen. Het eigen vermogen was na het boekjaar bijna 114.000 euro.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Het verlies in het afgelopen seizoen had voor een groot deel te maken met de uitkering van de bonussen na de promotie in mei. Bovendien is de sponsorruimte vorig seizoen gemoderniseerd.



Tegenover die uitgaven kreeg de club een flinke solidariteitsvergoeding, van zo'n 3 ton, voor de transfer van Jürgen Locadia van PSV naar Brighton.



Inkomsten uit promotie tellen niet mee

De aanvullende inkomsten als gevolg van de promotie vallen vrijwel volledig in het nieuwe boekjaar, dus werd het boekjaar 2017/2018 ondanks het sportieve succes met een klein verlies afgesloten. Ondanks dit verlies bleef de positie van het eigen vermogen steken op het één na hoogste van de laatste 5 seizoenen.



Geen toezicht KNVB

FC Emmen verwacht niet dat de club onder verscherpt toezicht komt van de KNVB de komende periode. Dat is het geval wanneer een club tussen de 0 en 15 punten scoort in de meting voor de licentie-eisen. De clubleiding van Emmen verwacht dat de score hoger dan 15 punten zal uitvallen.



Verwachtingen en doelstellingen

Voor het seizoen 2018/2019 is een sluitende begroting opgesteld met ca. € 6.000.0000,- aan bedrijfslasten. Op basis van deze begroting verwacht de club voor het seizoen 2018/2019 over ruim voldoende middelen te beschikken.



Het beleid van FC Emmen is erop gericht om het komende seizoen 2018/2019 de (Eigen) Vermogenspositie te versterken opdat medio 2019 diverse investeringen kunnen worden verricht, zodat de exploitatie kan (blijven) groeien en de club voor seizoen 2019/2020 over voldoende reserves beschikt zodat de lasten omhoog kunnen zonder dat het risico op liquiditeitskrapte of een negatief eigen vermogen direct op de loer ligt.



Als sportieve doelstelling geldt voor het seizoen 2018/2019, vanzelfsprekend, handhaving in de Eredivisie.