Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Zorgen over zwerfafval toekomstige KFC Emmen De KFC in Assen (foto: RTV Drenthe) De ondertekening in april 2017 (foto: RTV Drenthe)

De raadscommissie steunt het plan voor de komst van fastfoodrestaurant Kentucky Fried Chicken aan de Nijbracht in Emmen, maar heeft zorgen over mogelijk zwerfvuil. Dat bleek tijdens de commissievergadering vanavond.

Geschreven door Janet Oortwijn

Marcel Meijer van de VVD noemde het voorbeeld van de nieuwe McDonald's in Eelderwolde, waardoor er nu veel zwerfafval in natuurgebied De Onlanden terecht komt.



'Probleem bekend'

Wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) herkent zich in de zorgen. "Als we het hebben over zwerfafval en als u kijkt naar de concurrent (McDonald's) aan de Hondsrugweg, dan is dat probleem wel bij ons bekend."



"Maar we zien daar dat het bedrijf zelf een verantwoordelijkheid oppakt", vervolgt Van der Weide. "Ik kan me voorstellen dat wij met het bedrijf in gesprek gaan en praten over zwerfafval en hen wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die erbij hoort."



Ook heeft Emmen een zogeheten zwerfafvalplan, om zwerfafval tegen te gaan. "Daar zijn ook middelen voor beschikbaar, zodat de omgeving schoon blijft. We zetten daarin ook in op schoolroutes. We gaan het nauwlettend in de gaten houden."



Zomer begint bouw

Een aantal partijen plaatste nog kanttekeningen bij de komst van de KFC met het oog op het programma MM Gezond. "Het is inderdaad geen gezond eten, maar het type voedsel dat er verkocht wordt, is geen ruimtelijk argument", aldus Van der Weide, met het oog op het bestemmingsplan.



Het kiprestaurant komt tegenover de brandweerkazerne aan de Nijbracht op de kruising met de Hondsrugweg. Het was de bedoeling dat de KFC in 2018 zou openen in Emmen, maar de wijziging van het bestemmingsplan zorgde voor vertraging, omdat de gemeenteraad daar een klap op moet geven. Ondertussen heeft KFC een vestiging in Assen geopend. Het is de bedoeling dat er in Emmen in de zomer met de bouw begonnen wordt.