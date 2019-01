Assen komt 27 AED's tekort, zegt de VVD in Assen. Hier moet verandering in komen en daarom stelt de partij schriftelijke vragen aan het college.

Een AED is een draagbaar apparaat dat gebruikt kan worden als iemand een hartstilstand heeft. Door een elektrische schok kan het hartritme herstellen.In november startte de gemeente in Drenthe in samenwerking met de provincie en Harstlag NU nog een campagne voor het het werven van burgerhulpverleners en het aanschaffen van AED's.De ambitie is om binnen een straal van 6 minuten overal in Drenthe een AED beschikbaar te hebben. Dit is nu nog niet zo volgens de VVD Assen. Zo zou Assen 27 AED's tekort komen. Vooral in de avonduren en in het weekend is dit een probleem. Bedrijven zijn dan gesloten, zodat ook de AED's niet bereikbaar zijn.De VVD Assen wil weten of er in gemeente gebouwen ook in de avonden en het weekend AED's beschikbaar zijn en als dit niet zo is wanneer dit gerealiseerd gaat worden. Daarnaast wil de partij weten of er mogelijk regie moeten worden genomen in de verschillende particuliere initiatieven voor meer AED's.Weten waar een AED bij u in de buurt beschikbaar is? Kijk dan op BuurtAED.nl.