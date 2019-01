Deel dit artikel:













Schuurtje in Meppel door brand verwoest De brandweer bij de resten van het schuurtje (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter) Omwonenden werden vroeg gewekt door de schuurbrand (foto: RTV Drenthe/Persbureau Meter)

Bewoners van de wijk Koedijkslanden in Meppel zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door brand in hun buurt.

Rond kwart voor vijf werd ontdekt dat er achter een huis aan de Jan Mankeshof een schuurtje in brand stond.



Het schuurtje was niet meer te redden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar de woning. De oorzaak van de brand is niet bekend.