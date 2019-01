File op A28 door ongeluk opgelost [update]

Op de A28 tussen Assen en Vries zijn vanochtend meerdere auto's op elkaar gebotst. Volgens de politiewoordvoerder gaat het waarschijnlijk om acht auto's.

Vanwege de ravage stond er een lange file op de weg van Assen naar Groningen. Automobilisten hadden op het hoogtepunt een uur vertraging.Bij het ongeluk raakte niemand gewond, een inzittende is uit voorzorg nagekeken in een ambulance.In de andere richting, van Groningen naar Assen, gebeurde tussen Vries en Assen kort daarna ook een ongeluk. Volgens de politie ontstond deze aanrijding door kijkers naar het eerste ongeluk. Ook daar raakte niemand gewond.Door sluipverkeer dat de A28 vermeed, was het ook onder meer in het dorp Vries erg druk. Vanuit Assen stond daar ook een kilometerslange file.