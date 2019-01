Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Atlas Theater in Emmen draait een goed seizoen Meer bezoekers voor het Atlastheater (foto: Fred van Os/RTV Drenthe)

Het Atlas Theater in Emmen heeft een goed jaar achter de rug. Het bezoekersaantal van de theatervoorstellingen steeg meer dan verwacht.

"Het is een mooie verrassing ", zegt directeur Machteld van der Werf van het Atlastheater. "We zien een stijging van acht procent."



De stijging geldt zowel voor de grote als voor de kleine zaal in het theater. "De zaalbezetting in beide zalen is vrij hoog. Voor de populaire voorstellingen in de grote zaal, zoals Youp van 't Hek is dat logisch, maar ook de kleine zaal heeft een hoge zaalbezetting van ongeveer 62 procent. Mensen zijn dus veel meer bereid om ook nieuwe dingen te gaan bekijken, zoals aanstormend talent of meer experimentele voorstellingen", zegt Van der Werf.



Social media

Het theater probeert mensen ook op andere manieren te bereiken, aldus de directeur. "Vroeger brachten we alleen een seizoensbrochure uit, maar tegenwoordig gebruiken we ook social media veel meer om potentieel publiek te bereiken. Een goed voorbeeld daarvan is Fred van Leer, die is heel veel op televisie. Zijn voorstelling was binnen tien minuten uitverkocht."



"Aan het begin van het seizoen mikten we op 50.000 bezoekers, maar die hebben we januari al gehaald, dus we hebben de doelstelling wat bijgesteld", vertelt Van der Werf.