Opgestapte commissarissen deze week in gesprek met aandeelhouders Groningen Airport Eelde

De Raad van Commissarissen en de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde gaan met elkaar in gesprek over de crisis die is ontstaan in de top van de luchthaven. Twee leden van de Raad van Commissarissen maakten zondagavond in een mail bekend dat ze er mee stoppen.

Verschil van inzicht over de koers van Groningen Airport Eelde zeggen ze. Gisteren werd op de luchthaven bij de presentatie van een nieuwe lijndienst naar Kopenhagen door de directie van de luchthaven verbaasd gereageerd op het vertrek van de twee. Commentaar op het vertrek gaven ze niet. En ook bij de aandeelhouders is verbazing te bespeuren. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeente Assen, Tynaarlo en Groningen. Ook zij kregen een mail met de mededeling.Het gaat om de twee Groninger ondernemers, Frits Doddema en Karin Orsel, die als commissaris zijn opgestapt. Alleen voorzitter Frans Jaspers en Onno van den Brink zijn nog over. Samen met directeur Marco van de Kreeke vormen zij nu het hart van de top van de luchthaven.De aandeelhouders willen openheid van zaken. Vooral vanuit Groningen is de roep om meer duidelijkheid groot. De Drentse gedeputeerde Cees Bijl heeft gisteren contact gezocht en ook om meer duidelijk gevraagd. Dat gaan ze, zo luidt een persverklaring, nu dus geven. Welke consequentie dit heeft zal moeten blijken. De aandeelhouders vragen zich ook af of de juiste mensen aan het roer staan om de noodlijdende luchthaven in rustiger vaarwater te brengen.Nog niet zo lang geleden leek er even rust te ontstaan rondom de luchthaven nadat de directie met een aangepaste begroting voor 2019 kwam. Groningen Airport Eelde verloor eind 2018 Nordica Air als belangrijke speler. Daardoor zijn er minder inkomsten en vervallen de hubverbindingen met Kopenhagen en München. De aandeelhouders gaven de directie opdracht om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor het vertrek van Nordica.Het is gelukt om een nieuwe speler te vinden die wil gaan vliegen op de route Eelde - Kopenhagen. AIS Airlines uit Lelystad gaat dat doen. De strategie om het Noorden met de rest van de wereld te verbinden via een hub is in ieder geval voor Kopenhagen losgelaten.Een toelichting wil voorzitter Frans Jaspers van de RvC niet geven. Eerst wil hij in gesprek met de aandeelhouders. Dat gaat deze week al gebeuren.