Ruim 43.000 Drentse ouderen wonen zelfstandig

Ruim 92 procent van de Drentse 75-plussers woonde begin vorig jaar zelfstandig. Het gaat om 43.555 van de in totaal 47.105 75-plussers in onze provincie.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verzameld..Bijna 8 procent, in totaal 3.550, van de mensen van 75 jaar of ouder in Drenthe woonde in die tijd in een instelling.Drenthe loopt daarmee in de pas met de landelijke cijfers. In heel Nederland woonde 92 procent van de ouderen zelfstandig. Twintig jaar geleden was dat percentage nog 85 procent.Kijk op het kaartje hieronder hoeveel ouderen in jouw gemeente nog zelfstandig wonen.