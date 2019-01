Deel dit artikel:













Rapport moet duidelijkheid geven over mogelijk mismanagement Midden-Drenthe Rapport over het hoge ziekteverzuim en grote verloop wordt vanmiddag gepresenteerd (foto: RTV Drenthe)

Een belangrijke dag voor de gemeente Midden-Drenthe. Vandaag is de presentatie van het rapport naar het grote verloop en hoge ziekteverzuim onder werknemers. Voor dit externe onderzoek, door adviesbureau BMC, is een enquête onder de medewerkers verspreid en is met vele werknemers gesproken.

Geschreven door Petra Wijnsema

Het college van B en W stelde het onderzoek begin november in na signalen van medewerkers op het gemeentehuis.



Slecht management

Uit onderzoek van RTV Drenthe bleek half december dat er nog nooit zoveel werknemers zijn vertrokken als afgelopen jaar. Dertien mensen hebben vorig jaar hun ontslag ingediend, terwijl het de afgelopen tien jaar slechts om enkele medewerkers per jaar ging. Ook het langdurig ziekteverzuim is met 4 procent relatief hoog.



Ex-medewerkers wijten het grote verloop en hoge ziekteverzuim aan slecht management. De leidinggevenden zouden onvoldoende inlevingsvermogen hebben en te weinig aandacht voor wat mensen nodig hebben.



Raspoetin

De macht zou bij een paar managers liggen en meerdere ex-medewerkers spreken van het samenspannen van een aantal leden van het managementteam tegen de rest. De problemen zouden zich centreren rond de gemeentesecretaris. Die zou te veel sturen op details, te weinig vertrouwen hebben in het kunnen van mensen en geen verstand van zaken hebben.



Een van de leden van het managementteam zou daar gezien zijn functie niet in thuis horen. Hij heeft als bijnaam Raspoetin, de Russische monnik die een machtige positie had aan het hof van de tsaar en carrières kon maken of breken.



Burgemeester gaat reageren

Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre er sprake is van mismanagement. Burgemeester Mieke Damsma wilde eerder niet reageren op het onderzoek van RTV Drenthe. Na afloop van de presentatie van het rapport geeft ze pas commentaar.