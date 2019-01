Deel dit artikel:













Alle Drentse theaters in de plus Meer bezoekers voor Schouwburg Ogterop (foto: RTV Drenthe)

Ook Schouwburg Ogterop in Meppel heeft beter gedraaid dan vorig jaar. Directeur Wybrich Kaastra meldt dat er 5 procent meer bezoekers naar de theatervoorstellingen in Ogterop kwamen.

Vorig jaar wist de schouwburg een dikke 29.000 bezoekers te trekken. De zaalbezetting is volgens Kaastra hoger over de hele linie. Daarnaast waren er ook veel uitverkochte voorstellingen, waaronder twee keer een voorstelling van Claudia de Breij.



Eerder vandaag bleek al dat het Atlas Theater in Emmen een goed jaar heeft gedraaid met 8 procent meer bezoekers. Ook De Tamboer in Hoogeveen en De Nieuwe Kolk in Assen hadden meer bezoekers.



De vier Drentse theaters hopen volgend jaar weer meer bezoekers te trekken door samen te werken op het gebied van programmering en marketing.