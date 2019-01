Deel dit artikel:













Drentse ondernemer wil vooral einde aan brexit-onderzekerheid Wel of geen Brexit? (foto: EPA/Neil Hall)

Niet alleen in Groot-Brittannië zitten de mensen in spanning vanwege de brexit-ontwikkelingen, ook in Drenthe wordt met grote belangstelling meegekeken.

Het Brits parlement stemt vanavond over de deal die premier May heeft gesloten met de EU over de brexit. Wordt het een deal of een no deal?



Stap op Britse markt

Ook Inge Wiekema van meubelproducent Vepa in Hoogeveen is erg benieuwd naar de uitkomst. Haar bedrijf naam vorig jaar nog het Britse meubelbedrijf Nomique Seating over en ging daarmee de Britse markt op. "Via internet zal ik het vanavond proberen te volgen, ik kan helaas niet live kijken. Maar de uitkomst is van groot belang. Het liefst heb ik helemaal geen brexit, maar dat is volgens mij al geen optie meer", zegt Wiekema.



Met dat verhaal in het achterhoofd hoopt Inge Wiekema dat het voorstel van May het redt. "Die afspraken zijn het meest gunstig voor mijn bedrijf en ik ben vooral toe aan duidelijkheid. Als haar voorstel het niet haalt, zijn er nog zoveel scenario's." Wat de gevolgen zijn van het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU, weet Wiekema van Vepa nog niet. "Die zijn nu nog niet te overzien. We vliegen nu vaak over en weer, in een uurtje zijn we er, dat wordt misschien lastiger. Verder koopt onze Britse vestiging veel in op het vasteland. Producten kunnen wel eens duurder worden."



Scenario's no deal

Wian Stienstra van EU-netwerk Noord-Nederland volgt de ontwikkelingen ook op de voet. Hij verwacht dat de kans op een no deal groot is. "Dan moet May terug naar Brussel, maar daar valt waarschijnlijk weinig te halen. Dan kan het parlement de regie nemen, door bijvoorbeeld een tweede referendum of nieuwe verkiezingen. Het spel ligt dan weer volledig open. Is er dan voor 29 maart geen duidelijkheid, dan wordt het waarschijnlijk onmogelijk om op die dag bijvoorbeeld van Londen naar Eelde te vliegen."



Gevolgen brexit

Bij een brexit ziet Stienstra vooral nadelige gevolgen voor ondernemers. "Wil je dan spullen naar het Verenigd Koninkrijk sturen, dan kost alleen al het opstellen van documenten voor de douane je een uur extra werk en het is ook nog eens duurder. En denk ook aan de Britten die hier bij grote bedrijven zoals de NAM werken, kunnen die wel blijven?"



Europese familie

Toch weet Stienstra niet wat beter is, wel of geen brexit? "Ik vind het een lastige keuze. Groot-Brittannië hoort bij de Europese familie, maar als het binnen een familie niet botert, is het soms beter de eigen weg in te slaan. De verhouding is verstoord."



Voor Wian Stienstra staat in ieder geval de hele avond in het teken van de stemming in het Brits Parlement. "Die volg ik live onder meer via de BBC en de podcast Brexitcast".