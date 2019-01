Ondernemers Veenhuizen willen Het Pauperparadijs terug

Bijna was de theaterproductie Het Pauperparadijs komende zomer weer verschenen in Veenhuizen. Maar het lukt niet. De provincie Drenthe geeft liever geld aan de nieuwe locatievoorstelling Mammoet. Dit tot grote teleurstelling van de Veenhuizer ondernemers.

Het Pauperparadijs is gebaseerd op het gelijknamige boek van Suzanna Jansen. De voorstelling vertelt het verhaal van twee paupers: Teunis en Cato. Teunis wordt als jonge, Amsterdamse wees gedeporteerd naar Veenhuizen. Daar wordt hij verliefd op bewakersdochter Cato. De twee proberen samen Veenhuizen te ontvluchten.

Afgelopen zomer was de voorstelling te zien in Carré , nadat hij al twee jaar in Veenhuizen werd gespeeld. De voorstelling was succesvol: er kwamen in totaal 90.000 bezoekers op af.

Pippi Langkous zegt: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het. Maar dat is slecht ondernemerschap. Wolter Lommerde