Stuur Lorenzo een verjaardagskaart voor waarschijnlijk zijn laatste verjaardag Stuur Lorenzo een verjaardagskaart (foto: Mariëlle Snippe)

“Het zou hartstikke leuk zijn als Lorenzo heel veel verjaardagskaarten krijgt voor waarschijnlijk zijn laatste verjaardag”, zegt moeder Mariëlle Snippe. Haar zoon Lorenzo is ernstig ziek. Hij heeft de ergste vorm van de stofwisselingsziekte X-ALD en hij wordt zondag 3 februari tien jaar.

Lorenzo werd in januari 2016 gediagnosticeerd met leukemie. Daarvoor is hij behandeld met chemokuren. Het ging na de behandeling uiteindelijk wel goed met hem. Helaas werd hij het jaar daarop weer ziek. Op 5 juli 2017 werd de ergste vorm van de stofwisselingsziekte X-ALD bij hem in het hoofd aangetroffen.



Stofwisselingsziekte

X-ALD is een ziekte waarbij er een fout zit in het X-chromosoom. Daardoor is er een tekort aan bepaalde eiwitten. “Hierdoor ontstaat er kortsluiting in Lorenzo’s hersenen”, vertelt zijn moeder. “Alles gaat erg moeizaam bij hem. Zijn zicht is enorm achteruit gegaan. Hij heeft moeite met eten en drinken. Hij is aan zijn linker zijde bijna verlamd”. Er bestaan wel behandelingen voor, maar die komen voor Lorenzo te laat.



Verjaardagskaarten

“Zijn aankomende tiende verjaardag wordt waarschijnlijk zijn laatste. We weten niet hoe lang Lorenzo nog te leven heeft, maar het gaat erg hard”, zegt zijn moeder. Lorenzo’s ouders hopen nu op zoveel mogelijk verjaardagskaarten voor Lorenzo. Zijn moeder kwam met het idee omdat ze zich geïnspireerd voelde door soortgelijke acties op Facebook. “Dat is voor Lorenzo ook hartstikke leuk!”



Alle kaartjes die voor 3 februari binnenkomen houden zijn ouders nog eventjes achter. “Ballonnen geven we wel al aan hem, die kun je natuurlijk niet zo goed verstoppen”. Lorenzo heeft nog geen weet van de actie. “Lorenzo kan niet zoveel visite aan. Daarom moeten we het feest ook klein houden. Met die kaarten willen we hem dan nog extra in het zonnetje zetten”.



Het adres waar de kaartjes naar gestuurd mogen worden is:



Lorenzo Snippe

Prinses Wilhelminastraat 22

7753 TM Dalerpeel