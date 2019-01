OM eist 4 en 3 jaar gevangenisstraf tegen hoteloplichters

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf tegen hotelpiraat Jan V. en drie jaar tegen zijn vrouw Jolanda H.

Vier jaar is de maximumstraf die opgelegd kan worden voor oplichting. Het duo moet de slachtoffers terugbetalen. Daarnaast vindt het OM dat het vonnis gepubliceerd moet worden in vakbladen, om de hotelbranche te waarschuwen.Justitie verdenkt het duo van tientallen gevallen van oplichting en verduistering, voornamelijk bij kleine hotels en bed & breakfasts in Noord-Nederland.Jan V. en Jolanda H. ogen rustig als ze de zittingzaal binnenkomen, het lijkt een doodnormaal stel. Jan (63) heeft een tenger postuur en kort grijs haar, Jolanda (54) is ook grijzend, heeft een kort kapsel en draagt een spijkerrok en een lang jasje van spijkerstof. Het is vooral Jan die praat met de rechter.De twee geven rustig antwoorden op de vragen van de rechter. Ruim een jaar lang leefden de twee zonder inkomen op kosten van anderen. De twee hebben de meeste zaken bekend tijdens verhoren van de politie. In de zaal zijn ook enkele tientallen slachtoffers aanwezig.Jan, Henk en Joop. “U gebruikte verschillende valse namen”, aldus de rechter. Jan zou zich hebben voorgedaan als oud-werknemer van de luchtmacht of zelfs als oud-F16-piloot. “Dat heb ik nooit gedaan”, zegt Jan over het laatste.De rechter houdt de verdachten een aantal zaken voor, zoals de oplichting van het Twents Gastenhoes. Het stel doet daar een aanbetaling voor de overnachtingen maar blijft uiteindelijk langer. “Dat is zoals het wel vaker ging”, zegt de rechter. In de kamer worden spullen achtergelaten, kort voor Jan en Jolanda op de vlucht gaan.De twee reizen vooral met de bus van plaats naar plaats, soms op de fiets. Jan V. had een dagtaak aan het regelen van geld, vertelt hij bij de politie: "Ik moest elke dag scoren."“Een belachelijk verhaal mijnerzijds”, noemt Jan V. een van de verhalen die hij ophangt tegen een van zijn slachtoffers om geld te lenen. Hij en zijn metgezel lenen bij verschillende mensen een paar tientjes tot soms enkele honderden euro's.Diverse mensen met een kerkelijke achtergrond worden benaderd met zielige verhalen. Om een vertrouwensband op te bouwen haalden Jan en Jolanda informatie uit bijvoorbeeld een kerkblad.Er waren ook mensen die het stel een keer als vermist opgaven, omdat ze spullen hadden achtergelaten in een hotel of B&B. "Later dacht ik, gatverdegatver. Dan ben je ze aan het oplichten, zijn ze nog bezorgd om je ook", vertelt Jan V. Hij noemt de goedheid van sommige mensen bewonderenswaardig.Tientallen slachtoffers vragen vandaag om een schadevergoeding voor het geleende geld of de niet betaalde overnachtingen. Jan en Jolanda zijn berouwvol over wat ze hebben aangericht en zitten sinds augustus in de gevangenis. "Ik ben blij dat meneer er spijt van heeft", zegt een van de slachtoffers.Jan en Jolanda besluiten zich te melden nadat hun strooptocht het landelijke nieuws haalt. "Ik zei nu is het klaar en Jolanda stemde daar volmondig mee in", aldus Jan V. vandaag. De zaak kwam aan het rollen nadat Hotel Marcant in Tubbergen beeldmateriaal van de twee op internet zette. "We hadden ons hoe dan ook gemeld, ook als dit niet gebeurd was, dan misschien een paar dagen later", stelt Jolanda."Wat een waslijst meneer V.", zegt de rechter na het voorlezen van alle slachtoffers. "Hoe gaat u die terugbetalen als de vorderingen worden toegewezen?" Jan antwoord dat hij na zijn straf keihard wil werken onder toezicht van de reclassering. "Dat de slachtoffers hun geld terug moeten krijgen, uiteraard", zegt Jolanda.Jan en Jolanda wonen in Bovensmilde als ze in de financiële problemen komen door een claim van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het duo wordt uit huis gezet en dat is de reden om opnieuw op strooptocht te gaan."Al 23 jaar is dit de rode draad in uw leven", houdt de rechter V. voor. Hij is sinds 1997 al vele malen veroordeeld voor soortgelijke zaken. Hij kreeg zelfs TBS met voorwaarden opgelegd, een lichte vorm van TBS.Na zijn werk bij de luchtmacht wordt Jan manager bij een Amerikaans bedrijf. Daar krijgt hij een burn-out. "Ik heb daar keihard gewerkt, eigenlijk te hard." Zijn leven ontspoort daarna. Hij zou in zijn jeugd misbruikt zijn door een leraar op een internaat van de Rooms-Katholieke Kerk, maar daar wil hij weinig over kwijt.Jolanda is sinds 2004 vier keer veroordeeld voor onder andere oplichting, steeds werkte ze samen met Jan V.Deskundigen zijn het erover eens dat de kans groot is dat de twee opnieuw de fout in gaan. Daarom moet een deel van de straf voorwaardelijk worden opgelegd als stok achter de deur, vindt de reclassering.Het duo moet ook begeleid worden door de reclassering en een bewindvoerder krijgen om de geldzaken op orde te krijgen en houden. Sinds 2003 trekken Jan en Jolanda samen op en zijn met elkaar getrouwd.