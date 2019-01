Vier ton subsidie voor waterstofproject in Hoogeveen

Een pilot om tachtig nieuwe woningen in Hoogeveen van energie te voorzien met waterstof krijgt ruim vier ton subsidie van het ministerie van Economische Zaken.

De bouw van woningen op de locatie Nijstad-Oost staat voor begin 2020 gepland. Komend jaar wordt onderzoek gedaan naar een technologie die de woningen verwarmt op basis van een waterstof cv-ketel. Die technologie zou later ook toepasbaar moeten zijn in bestaande woonwijken in de rest van het land.Zo wil de gemeente Hoogeveen onderzoeken of in de wijk Erflanden 1.100 woningen via het bestaande aardgasnetwerk op waterstof kunnen gaan draaien.De pilot is een initiatief van verschillende bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, de gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe.