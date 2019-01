Kritisch rapport Midden-Drenthe: gemeentesecretaris vertrekt

De gemeente Midden-Drenthe heeft de gemeentesecretaris naar huis gestuurd naar aanleiding van een kritisch rapport van onderzoeksbureau BMC. Dit bureau deed onderzoek naar het grote verloop en hoge ziekteverzuim onder werknemers in de gemeente.

Uit het rapport blijkt dat onder de ambtenaren angst heerste. Zo zouden ze elkaar moeilijk durven aanspreken op afspraken en durven medewerkers niet voor voor zichzelf op te komen bij leidinggevenden. BMC concludeert dat het draagvlak voor de gemeentesecretaris is weggevallen en dat de gemeente verder moet onder een andere leiding.Burgemeester Mieke Damsma oogt aangeslagen. "Ik wil de medewerkers bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Uit aanbevelingen blijkt dat het college een andere visie heeft dan de gemeentesecretaris over de toekomst. In overleg met de secretaris zoeken we een andere positie voor haar. Wij gaan een interim-gemeentesecretaris aanstellen."BMC stelt in het rapport dat de situatie in het gemeentehuis ernstig is en dat ingrijpen noodzakelijk is. Volgens de onderzoekers is er niet een schuldige en is er ook niet een specifieke oorzaak aan te wijzen voor de sfeer op het gemeentehuis. Om dit te herstellen is nieuw leiderschap nodig.Het college van B en W stelde het onderzoek begin november in na signalen van medewerkers op het gemeentehuis. Een enquête werd door 220 medewerkers ingevuld. Daaruit volgden tachtig gesprekken onder medewerkers in de hele organisatie.Uit onderzoek van RTV Drenthe bleek half december dat er nog nooit zoveel werknemers zijn vertrokken als afgelopen jaar. Dertien mensen hebben vorig jaar hun ontslag ingediend, terwijl het de afgelopen tien jaar slechts om enkele medewerkers per jaar ging. Ook het langdurig ziekteverzuim is met 4 procent relatief hoog.Ex-medewerkers wijten het grote verloop en hoge ziekteverzuim aan slecht management. De leidinggevenden zouden onvoldoende inlevingsvermogen hebben en te weinig aandacht voor wat mensen nodig hebben.