Stichting Baasis: Stakingsbereidheid is groot, scholen 15 maart dicht

Susanne de Wit, directeur-bestuurder van de Stichting Baasis waar 14 basisscholen in de gemeenten Tynaarlo en Haren onder vallen, zegt dat de scholen hoogstwaarschijnlijk 15 maart dicht zijn. "De stakingsbereidheid onder leerkrachten is groot, waarschijnlijk gaan we staken."

"We gaan niet naar het Malieveld in Utrecht, maar doen we iets met alle medewerkers samen. Onder elkaar. We gaan nog bedenken wat", laat De Wit weten. De deuren van de scholen blijven die dag dicht.Het initiatief voor de staking op 15 maart komt van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Hogere beloningen en een verlaging van de werkdruk zijn de inzet."Het water staat het onderwijs tot aan de lippen", zegt Henrik de Moel van de AOb. "De tekorten nemen toe en het is heel moeilijk om mensen te vinden die voor de klas willen staan, ook in het middelbare en beroepsonderwijs. En als je kijkt naar de instroom bij de lerarenopleidingen wordt het de komende jaren alleen maar moeilijker."Susanne de Wit onderschrijft dat. "Het wordt steeds minder aantrekkelijk voor jongeren om leraar te worden", zegt de bestuurder van Stichting Baasis. "Het lijkt wel of we tegenwoordig steeds meer maatschappelijk werker zijn dan docent. We houden ons te veel bezig met opvoedkundige problemen. Dat is niet de taak van de leraar, maar van de opvoeders. Kortom, de expertise van de leraar moet weer terug en aantrekkelijk worden."Afgelopen jaar legden leraren in het basisonderwijs het werk meerdere keren neer. Leraren uit Drenthe deden daar ook aan mee, soms op een creatieve manier. Zo was er een lawaaimars in Assen, leraren in Meppel speelden spelletjes met ouderen en in Nieuweroord kregen kinderen les van familieleden.Op 15 maart doen nu ook scholen uit het middelbaar en hoger onderwijs mee. NHL Stenden Hogeschool Emmen laat aan RTV Drenthe weten: "Het is belangrijk dat de overheid meer geld investeert in het primair en voortgezet onderwijs, uit respect voor het beroep én om het lerarentekort op te lossen. Het beschikbare geld moet worden besteed en niet worden opgepot. Als blijkt dat er onder de medewerkers van NHL Stenden behoefte is om op 15 maart mee te doen, dan maken we dat mogelijk."Andere overkoepelende organisaties van het basis- en middelbaar onderwijs bespreken volgende week of ze 15 maart de deuren sluiten.