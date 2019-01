Deel dit artikel:













Jongerenstichting Catch wil subsidie niet terugbetalen aan de gemeente Emmen Stichting Catch komt voor de bezwarencommissie (foto: RTV Drenthe)

Jongerenstichting Catch stapt naar de bezwarencommissie van de gemeente Emmen. De stichting is het er niet mee eens dat de gemeente een deel van de subsidie die Catch eerder ontving, wil terugvorderen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Uit onderzoek van de gemeente Emmen bleek dat Kadir Arslan, de voormalige projectleider van Catch, onterecht geld ontving. Hij zou de gemeente onjuiste informatie hebben gegeven over zijn inkomsten.



37.500 euro terugvorderen

Arslan zou de afgelopen jaren ook loon hebben ontvangen van Defensie, zonder dit te melden aan de gemeente. Daarom wil Emmen de subsidie die Catch kreeg voor de loonkosten van Arslan terug. In totaal gaat het om 37.500 euro. Daarnaast heeft de gemeente alle subsidieverleningen aan Catch stopgezet.



Jongerenstichting Catch opereerde tot vorig jaar vanuit het wijkcentrum Angelslo, waar het jongeren opving die anders op straat zwerven. Er werd onder meer huiswerkbegeleiding gegeven. Per 1 januari is de huur van de ruimte opgezegd, nadat de stichting de toegang al ontzegd was. Op dit moment runt Catch nog een callcenter aan de Nautilusstraat in Emmen, waar jongeren een opleiding kunnen krijgen.



Politiek

Arslan is inmiddels gestopt als projectleider bij Catch en maakte gisteren via Facebook bekend politieke ambities te hebben. Hij wil in 2022 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar waarom, voor welke partij en met welke standpunten, is nog niet bekend.