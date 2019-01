Ontdek de stilte onder de sterrenhemel op het Balloërveld

's Avonds met de boswachter struinen over het Balloërveld? Dat kan volgende week vrijdag bij Staatsbosbeheer in het kader van de Buitengewone Belevenissen.

Staatsbosbeheer wil mensen in 2019 helpen om hun goede voornemens vol te houden. Daarom introduceren ze de twaalf Buitengewone Belevenissen. Elke maand kiezen ze een bijzonder natuurfenomeen en nodigen mensen uit om met de boswachter de natuur in te gaan.Het eerste thema is 'een wandeling waar je stil van wordt'. In Drenthe kun je terecht op het Balloërveld, waar je met de boswachter onder de sterrenhemel loopt."Onderweg zijn er meerdere stilte momenten", zegt boswachter Cees Lange. "Het stil zijn is niet alleen om te luisteren naar de natuur, maar ook om na te denken over je goede voornemens en om terug te kijken op het afgelopen jaar."Het Balloërveld is volgens de boswachter een zeer geschikte plek voor deze wandeling. "Het Balloërveld heeft iets bijzonders in het donker. Het is een plek met veel historie."Extra bijzonder is het tijdstip van de wandeling. "'s Avonds komt alles tot leven. De meeste mensen zijn dan weg en dan kun je de natuur echt ervaren. Bovendien moet je, omdat je minder ziet, extra je best doen om te luisteren. Daarom moet je stil zijn."