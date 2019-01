Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Keienstroken hersteld voor Ronde van Drenthe Femmy van Issum: Dit is een van de slechte stukken (foto: RTV Drenthe) Voor de vorst komt wordt de keienstrook hersteld (foto: RTV Drenthe) Voor de vorst komt wordt de keienstrook hersteld (foto: RTV Drenthe)

Honderden vierkante meters keienstrook in de bossen bij Echten worden hersteld in de dagen voor de vorst invalt. Dat is noodzakelijk omdat over twee maanden de Ronde van Drenthe er overheen moet. Vorig jaar waren de stroken te slecht en haalde de jury ze uit het parcours.

Geschreven door Hielke Meijer

Stratenmaker Patrick Koerhuis heeft er met een collega nu de handen vol aan. "Je krijgt respect voor de Romeinen", zegt hij. "Geen kei is hetzelfde en daarom is de aanleg puzzelen, heel anders dan bij straatstenen."



Wegenbouwbedrijf De Roo voert de werkzaamheden uit in opdracht van gemeente De Wolden. 20.000 euro is er beschikbaar en de meerkosten neemt De Roo op zich als vaste sponsor van de Ronde van Drenthe.



Oorspronkelijke staat

Volgens Erik Wolbers van het wegenbouwbedrijf worden keienwegen in de bossen zelden in oorspronkelijke staat hersteld. "Alleen voor wielerkoersen doen we het soms." De keienwegen worden verder gebruikt door wandelaars, mountainbikers en soms door met bomen volgeladen vrachtwagens van boswerkers. En vooral die laatste veroorzaken schade.



In het verleden zijn de verzakte rijsporen aangevuld met grind en de gaten opgevuld met puin en bakstenen. Op vier plaatsen bij Echten gaat het deze keer anders.



Opdooi

Voor organisator Femmy van Issum van de Ronde van Drenthe is tijdig herstel essentieel. "Dit is één van de slechte stukken. De keien zijn er niet meer te zien, er zitten gaten in en er zitten stukken baksteen tussen. Vorig jaar was er door de vorst opdooi en toen was het één modderpoel."



Op de keienstrook is dit jaar tijdens de Ronde nog een premiesprint gepland. Dat levert behalve een bonus ook een speciale Drentse kei op. Daarna is de finish in Hoogeveen niet ver meer. Van Issum hoopt dan ook dat de strook bij Echten scherprechter wordt en dat de wielrenners er beslissende demarrages weten te plaatsen.



De Hel van het Noorden

De ronde keien of flinten of kinderkopjes zoals ze ook wel heten, zijn overigens heel anders dan de vierkante kasseien uit de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Van Issum: "Gerrie Kneteman zei daarom ook wel dat de Ronde van Drenthe de echte hel van het Noorden is. Maar wij zitten noordelijker. Ze noemen ons wel de kleine hel, maar dit is de echte hel."



De stratenmakers zeggen uit de grond van hun hart dat de klus in het eenzame bos niet echt leuk is. Ze zien bijna geen mensen langs komen en: "Het is een stukje nostalgie en we proberen er wat moois van te maken. Maar het is moeilijk werk en je moet er de tijd voor nemen", aldus Koerhuis.



De gerepareerde stroken worden nog ingetrild met machines en de keien worden nog ingewassen met leemzand. Patrick Koerhuis: "En dan kun je er straks mooi overheen rijden, maar het blijft natuurlijk een stuiterpad."