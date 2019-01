Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Eis: cel voor tbs’er die vrouw aanrandde in Hoeve Boschoord Drie maanden cel geëist tegen een man die medebewoonster Hoeve Boschoord aanrandde (foto: Pixabay)

Tegen een 39-jarige tbs’er heeft het Openbaar Ministerie drie maanden cel geëist voor aanranding. Hij betastte een medebewoonster van kliniek Hoeve Boschoord. Ook liet hij zijn geslachtsdeel zien aan een medewerkster.

Bij de politie bekende de man dat hij in december 2016 in een gang van Hoeve Boschoord zijn geslachtsdeel liet zien aan een begeleidster. Die deed aangifte. In de rechtszaal trok hij dinsdag zijn verklaring in.



Bij de billen gepakt

Ook de aanranding van de medebewoonster ontkende hij. De vrouw was geen tbs-patiënt, maar iemand die gedwongen was opgenomen vanwege psychische problemen. In Hoeve Boschoord zitten gewone psychiatrische patiënten en tbs’ers.



De vrouw kwam op 3 oktober 2017 naar een begeleider toe en vertelde dat ze was aangerand. In een washok was de man achter haar komen staan en had haar bij haar billen gepakt, terwijl hij zijn hand in zijn eigen broek deed. Ook drukte hij zijn geslachtsdeel tegen haar aan en zei dat hij seks wilde.



‘Genoeg bewijs’

In de rechtszaal noemde hij de vrouw een leugenaar, omdat hij haar – op een kus op de wang na – niet had aangeraakt. De officier van justitie vond dat er genoeg bewijs was voor beide misdrijven.



De man kreeg in 2002 tbs met dwangverpleging opgelegd. Hij is onder meer veroordeeld voor een overval.