'Vertrek gemeentesecretaris Midden-Drenthe lost het probleem niet op'

Hard en schokkend, gevuld met pittige conclusies. Dat vinden verschillende partijen in Midden-Drenthe van het rapport dat onderzoeksbureau BMC schreef over de oorzaak van het grote verloop en hoge ziekteverzuim onder werknemers in de gemeente.

Naar aanleiding van het rapport is de gemeentesecretaris vertrokken. Maar dat is volgens Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork niet voldoende. Ook de burgemeesters en wethouders hebben volgens hem in de afgelopen jaren niet opgelet of hebben signalen genegeerd."Dit is al jaren gaande, maar de signalen zijn in die periode allemaal in de prullenbak gegooid", zegt De Haas. "Ik mag toch verwachten van een burgemeester, die verantwoordelijk is voor het personeelsheileid, dat die op enig ogenblik op de hoogte is van de problematiek? Dit betekent dat de ambtenaren de burgemeester niet vertrouwden, of dat de burgemeester de medewerkers niet vertrouwde. Hier is duidelijk een vertrouwensbreuk ontstaan en dat vind ik heel erg."Ook het huidige college krijgt van De Haas een veeg uit de pan. "Zij zitten hier al een jaar, maar hebben ook geen signalen afgegeven."Harma van der Roest van D66 vindt dat met het afscheid nemen van de gemeentesecretaris niet het probleem is opgelost. "Het gaat om de chemie tussen personen. Dit is al jaren geleden begonnen met de verandering van de bestuurscultuur in de gemeente. Op een gegeven moment gaat dit wringen. Jammer dat het zover heeft moeten komen."Volgens Van der Roest heeft de gemeenteraad een belangrijke rol in een betere werksfeer onder de ambtenaren. "Als raad moeten we ons buigen over een nieuwe visie waarin staat hoe we met onze inwoners willen omgaan. Dit moeten we vertalen naar een nieuwe organisatievisie, waarin staat wat voor organisatie we willen zijn."De PvdA is blij dat het college in Midden-Drenthe stappen heeft gezet om de werksfeer te verbeteren. "Maar alleen met het vervangen van een gemeentesecretaris zijn we er nog niet", zegt Joop Kramer. "Er moet gekeken worden naar de hele structuur en het managementsysteem binnen de ambtelijke organisatie."