Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Isa Zwart en InterStage BV vallen in prijzen tijdens Popgala Noord De moeder van Isa Zwart neemt de prijs van haar dochter in ontvangst (foto: RTV Drenthe) InterStage BV is verkozen als beste technische leverancier (foto: RTV Drenthe)

Tijdens het Popgala Noord in het Grand Theatre in Groningen is zowel zangeres Isa Zwart uit Emmen als het Meppeler bedrijf InterStage BV in de prijzen gevallen.

Zwart werd door de jury verkozen tot 'beste talent'. De 18-jarige singer-songwriter won in 2017 het Drènts Liedtiesfestival met het nummer Mama See. Zwart laat Haas, Meadowlake, Sarah Sötemann en FENN achter zich. Omdat Zwart in Australië is nam haar moeder de prijs in ontvangst.



InterStage BV ontvangt de prijs als 'beste technische leverancier'. De andere genomineerden waren Lichtpunt Theatertechniek, Licht en Donker (Koos de Vries), Faber Audiovisuals, en RED audio.



Lohues en Blackbriar

Daniël Lohues en Blackbriar maakten kans op om als 'beste artiest' te worden gekozen, maar die titel ging naar de Groninger Kraantje Pappie. Andere kanshebbers waren Marlene Bakker en Inge van Calkar.



Noordelijke provincies

Popgala Noord is een initiatief van Eurosonic Noorderslag (ESNS), noordelijke popkoepels, scholen, en gemeenten en wordt op de vooravond van ESNS georganiseerd. Het gala staat in het teken van de muziekindustrie en popcultuur van de drie noordelijke provincies.