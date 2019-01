Aandeelhouders moeten zelf in Europa toetsen of ze terecht geld geven aan luchthaven Eelde

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat geeft geen antwoord op de vraag of Groningen Airport Eelde ten onrechte staatssteun krijgt.

Tweede Kamerleden Suzanne Kröger van GroenLinks en Cem Laçin van de SP hadden daarom gevraagd. De Kamerleden vragen zich af of de Noordelijke luchthaven ten onrechte geld krijgt van de aandeelhouders voor zogenaamde NEDAB kosten. Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor brandweer en veiligheid.En dan is er nog het routefonds waar luchtvaartmaatschappijen geld uit krijgen om een route op te starten. Tien miljoen euro zat er in het fonds dat wordt beheerd door de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij, NOM. Nordica Air kreeg bijvoorbeeld miljoenen uit het fonds voor de routes naar München en Kopenhagen. Nordica is eind vorig jaar gestopt met de lijndiensten.De aandeelhouders zijn overheden. Dit zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Zij hebben het geld in het routefonds gestort en betalen jaarlijks de kosten voor brandweer en veiligheid. Dat is volgens regels van Europa verboden, zo zeggen de Kamerleden. Volgens Van Nieuwenhuizen is het aan de aandeelhouders om in Brussel bij de Europese Commissie na te gaan of het mag. Ze zegt er niets over. Ook niet omdat ze niet betrokken is geweest bij het besluit van de aandeelhouders om de komende tien jaar miljoenen te investeren in de luchthaven. Daarbij is ook afgesproken dat de aandeelhouders de NEDAB-kosten betalen.Wel meldt de minister in de brief dat er "geen sprake van staatssteun is als de overheid bijdraagt in de kosten van niet-economische diensten van algemeen belang." En dat zijn kosten voor veiligheid en brandweer. Bovendien is er geen sprake van steun als de overheid "marktconform" handelt. En dus zou het geoorloofd zijn wat er in het Noorden wordt gedaan.De vereniging van omwonenden van de luchthaven, VOLE, heeft ook meerdere malen aangedrongen op onderzoek naar staatssteun.