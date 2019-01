Bouw Hondsrugtoren in Emmen start uiterlijk begin februari

De bouw van de 65 meter hoge woontoren in Emmen begint uiterlijk begin volgende maand. Dat laat projectontwikkelaar Peter van Dijk weten. De bouw zou afgelopen najaar beginnen, maar liep wat vertraging op omdat de heipalen waren er nog niet waren.

"De aannemer kon de gaten wel graven, maar ze gaan liever in een keer door", legt Van Dijk uit. "Volgende week of uiterlijk begin volgende maand start de bouw."Volgens de projectontwikkelaar heeft de bouw van de Hondsrugtoren geen vertraging opgelopen. "We lagen wat achter op schema, maar door de manier van bouwen liggen we weer op schema."De toren wordt in de fabriek al deels in elkaar gezet, zodat er niet op locatie gemetseld hoeft te worden. "Dat is toch behoorlijk arbeidsintensief. Nu zitten de kozijnen en alles er al in."Van Dijk heeft deze manier van bouwen afgekeken. "In Amerika bouwen ze torens met een verdieping per week. Ik denk dat het met deze toren een verdieping per twee weken gaat worden." De toren is naar verwachting in februari 2020 klaar.Even verderop wordt het Wildlands-hotel van Fletcher met bijbehorend complex aan het Raadhuisplein gebouwd. Ook dit ligt op schema, volgens de projectontwikkelaar. Op dit moment is de toekomstige parkeergarage uitgegraven en staat de fundering daar in, zo is te zien vanaf de Hondsrugweg.In het gebouw, dat vastzit aan het hotel, komen onder meer grand café Het Postkantoor, bekend vanuit Hoogeveen, Sushi World en de Rabobank. Laatstgenoemde vestigt het hoofdkantoor van Zuidoost-Drenthe in het hotelcomplex. Eind dit dit jaar moet dat allemaal af zijn.Het hotel van Fletscher, voorheen Hampshire, aan de Van Schaikweg, is drie maanden geleden verkocht aan de Emmer projectontwikkelaar. Als het hotel aan het Raadhuisplein af is, dan gaat Van Dijk daar appartementen in maken. Hoeveel dat er zijn is nog niet bekend. "We kunnen er nog alle kanten mee op."