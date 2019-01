Welzijnsorganisatie Sedna en Jimmy's nemen jongerenwerk in Angelslo over

Welzijnsorganisatie Sedna en jongerenorganisatie Jimmy's nemen stichting Catch in de Emmer wijk Angelslo over.

Dat heeft het college van de gemeente Emmen vanochtend besloten, antwoordde wethouder Robert Kleine vanavond op vragen van de PvdA-fractie tijdens de commissievergadering.Stichting Catch ving jongeren op, die anders op straat rondzwierven. De stichting werkte vanuit wijkcentrum Angelslo, maar is daar officieel per 1 januari weg. Toch wil de gemeente graag een plek voor de jongeren in de wijk.Catch krijgt namelijk geen subsidie meer van de gemeente Emmen, vanwege het verzwijgen van het inkomen van voormalig projectleider Kadir Arslan vanuit Defensie. Die 37.500 euro subsidie voor de loonkosten, wil de gemeente Emmen terug. Catch heeft bezwaar aangetekend en verschijnt binnenkort op de hoorzitting van de bezwarencommissie.Het werk dat Catch in Angelslo deed wordt nu op poten gezet door Sedna en Jimmy's. Jongerenorganisatie Jimmy's heeft al een ontmoetingsplek aan de Baander in Emmen.