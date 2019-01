Deel dit artikel:













Radio Drenthe vannacht even uit de ether Tussen 00.00 en 05.00 is Radio Drenthe enkele minuten uit de lucht (foto: Pixabay)

Vanwege werkzaamheden is Radio Drenthe vannacht tussen 00.00 uur en 05.00 uur enige tijd niet te beluisteren via de ether.

In de televisietoren in Hoogersmilde vindt onderhoud plaats. De radiozender doet het wel via internet, kabel of digitale radio.