Nuis op vingers getikt wegens 'onaanvaardbaar' gedrag Kjeld Nuis krijgt een waarschuwing (foto: ANP/Soenar Chamid)

SCHAATSEN - KNSB-technisch directeur Remy de Wit laat in een brief weten dat hij het gedrag van Kjeld Nuis tijdens de EK Sprint in het Italiaanse Collalbo afkeurt.

Nuis werd afgelopen weekend gediskwalificeerd bij de eerste 1.000 meter wegens het afsnijden van de bocht. Hierna uitte hij zijn ongenoegen over deze beslissing bij de scheidsrechter. Volgens De Wit was de manier waarop hij dit deed 'onbehoorlijk en onaanvaardbaar'.



Als dergelijk gedrag weer voorkomt, neemt de KNSB maatregelen, schrijft De Wit, die zelf aanwezig was in Collalbo. Over het incident voerde hij na afloop onder meer een gesprek met coach Jac Orie.