Maaimachine gestolen bij overval op 82-jarige inwoonster De Krim

De overvallers die op 10 december een 82-jarige vrouw uit De Krim opsloten in een meterkast, hebben die avond onder meer een maaimachine en drie trouwringen gestolen.

De vrouw werd rond 19.30 uur door twee mannen, vermoedelijk met een taser, overmeesterd en opgesloten in een meterkast. Dat meldt de politie in het programma Opsporing Verzocht Terwijl de vrouw opgesloten zat, namen de mannen een gele Stiga Estate Tornado maaimachine mee. Daarnaast stolen de daders drie gouden trouwringen. Een daarvan is van de vrouw zelf, de andere van haar overleden echtgenoot en de derde van haar moeder. De drie ringen zijn voorzien van de volgende inscripties: 'Adriaan 5-9-1968', 'Beppie 5-9-1968' en 'Betsie 21-10-1931'.Ook namen de mannen een zwarte lader van een elektrische fiets mee (van het merk Gazelle), een bruine schoudertas met portemonnee met daarin haar bankpas, rijbewijs en kentekenbewijs. Haar oude Samsung-telefoon is ze eveneens kwijt.De vrouw heeft vijftien uur vastgezeten in een meterkast met een diepte van 30 centimeter en een breedte van 70 centimeter. Terwijl de daders in het huis rondkeken wat ze mee konden nemen, kon het slachtoffer geen kant op. Nadat de mannen er met de buit vandoor zijn gegaan, bleef de vrouw in de meterkast achter. Pas de volgende ochtend kon zij hieruit omdat ongeruste vriendinnen haar bezochten nadat ze niet bij dansles was komen opdagen.