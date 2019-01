Deel dit artikel:













Frits Brink: Schiphol zou Groningen Airport Eelde verder kunnen helpen Frits Brink pleit voor samenwerking met Schiphol (foto: RTVDrenthe / ANP Kippa)

Groningen Airport Eelde zou een stuk verder komen als er minder overheden betrokken zijn bij de ontwikkeling van de luchthaven.

Dat zegt Frits Brink uit Stadskanaal. Brink was bestuurslid en de afgelopen jaren president van de FAI. Dat is een wereldwijde organisatie die zich bezig houdt met kleine luchtvaart. Tegenwoordig is hij erevoorzitter en reist hij de hele wereld over voor de organisatie. Als voorzitter had hij ook veel contact met vertegenwoordigers van de commerciële luchtvaart.



Imagoprobleem

Brink: “Ik heb er bijna verdriet van hoe het gaat bij de luchthaven. Een imagoprobleem is voor een bedrijf, maar ook voor een luchthaven heel slecht.” En dat is wat Groningen Airport Eelde volgens Brink heeft. Zeker na al die discussies binnen de aandeelhouders en de eigen organisatie.



Zondag maakten twee commissarissen bekend dat ze hun functie neerleggen. Verschil van inzicht over de toekomst van de luchthaven, zo luidt de verklaring. "Als er binnen de RvC al discussie is, dan is er iets goed mis."



Te veel aandeelhouders

Dat er steeds discussie is rondom Groningen Airport Eelde heeft vooral te maken met de structuur van de luchthaven volgens Brink. Overheden zijn aandeelhouder en daardoor speelt politiek een grote rol.



“Ik ben heel voorzichtig. Ik ben zelf politicus geweest. Maar ik heb het altijd als een nadeel ervaren dat Eelde, anders dan andere luchthavens in Nederland, niet het Rijk of Schiphol als aandeelhouder had. Dat heeft ze een aantal keren op achterstand gebracht. Ik zie dat Eindhoven daar wel voordeel van gehad heeft.” Eindhoven maakt deel uit van de Schiphol Group.



Meer dan Schiphol alleen

Deze week praat de directie van de Noordelijke luchthaven met de topman van Schiphol, Dick Benschop. Benschop zei in zijn nieuwjaarsspeech dat de Schiphol Group "meer is dan de Amsterdam Airport. We vormen een geheel met de luchthavens bij Eindhoven, Rotterdam en Lelystad. We moeten ons als één geheel ontwikkelen. Een Nederlands luchtvaartsysteem waar ook Groningen Airport Eelde en Maastricht bij horen."



De voorganger van Benschop, Jos Nijhuis, nam de naam Groningen Airport Eelde nooit in de mond. Brink sprak een aantal keren met hem. "Dick Benschop heeft meer een politieke achtergrond. Ik denk dat het wel eens belangrijk zou kunnen zijn voor Eelde dat iemand anders topman van Schiphol is.”



MInister kan meehelpen

De inwoner van Stadskanaal ziet een samenwerking, of misschien wel een deelname door Schiphol wel zitten. “Contact met Schiphol is niet onbelangrijk. Daar zitten misschien goeie mogelijkheden in. En ik denk dat het Rijk als aandeelhouder de Schiphol Group nog een zetje kan geven in die samenwerking.”



Of zo'n samenwerking er ooit komt is maar de vraag. Ondertussen vergaderen de aandeelhouders van Groningen Airport Eelde, de opgestapte commissarissen, de twee nog zittende commissarissen en de directie van de luchthaven over wat er nu moet gebeuren.



'Ik wens ze veel sterkte'

Deze week zitten ze bij elkaar. “Ik wens ze alle sterkte toe in de gesprekken. Ik hoop dat de aandeelhouders, de commissarissen en de directie het belang voor Noord Nederland zien en dat ze over kleine politieke verschilletjes heen kunnen stappen. Het belang voor het Noorden is te groot om dat als speelbal te maken van onderling geruzie.”