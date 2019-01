Deel dit artikel:













Kindervoorstelling Garage TDI uit Assen wint prijs Reismus van Garage TDI wint een prijs (foto: Garage TDI)

De kindervoorstelling Reismuis van de Asser theaterclub Garage TDI is onderscheiden met de Zuid-Hollandse Kijk Kunst-kup 2018. Dat is een prijs van Kunstgebouw, een organisatie die in de provincie Zuid-Holland cultuuronderwijs stimuleert.





De prijs werd niet toegekend door een jury, maar Reismuis werd unaniem door leerkrachten en leerlingen aangewezen als de beste voorstelling van het afgelopen jaar op Zuid-Hollandse scholen.



De voorstelling gaat over muis Dingeman die met vrouw Souris en kinderen de wereld rondreist, in hun nest achter het nummerbord van een toeristenbus. Het is een poppenvoorstelling voor kinderen van 4 tot 8 jaar.