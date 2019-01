Van Gogh Huis heeft mogelijk echte Van Gogh cadeau gekregen

Het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam heeft mogelijk een echte Van Gogh geschonken gekregen.

Onderzoek moet nog uitwijzen of het doek geschilderd is door de kunstschilder. Dat gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Het schilderij wordt ondertussen extra beveiligd en is opgeborgen in een kluis. Als het om een echte Van Gogh gaat, is het schilderij waarschijnlijk tientallen miljoenen waard.Onlangs kreeg het Van Gogh Huis het kleine schilderij uit een erfenis van een 92-jarige Haagse mevrouw geschonken. Op het schilderij staat een café-interieur. Het doek is gesigneerd door 'Vincent'. Op 5 januari heeft het bestuur van het Van Gogh Huis het schilderij overgedragen gekregen van een Haagse notaris. De vrouw schonk het schilderij aan het Van Gogh Huis, omdat ze bij het museum een warm ontvangst kreeg en erg onder de indruk was.Het Van Gogh Huis heeft een zogenoemde ANBI-status. Daardoor hoeft het geen erfbelasting te betalen als het een echte Van Gogh is. Het doek is nu overigens niet te zien in het museum. Er wordt een replica opgehangen.Het schilderij is uitsluitend in familiebezit geweest en het vermoeden is dat het wel eens om een heel bijzonder en uniek werk zou kunnen gaan. Aan de onderkant is het schilderij beschadigd en in slechte staat. Als het schilderij inderdaad door Vincent van Gogh is geschilderd, is het nog maar de vraag of het in het Van Gogh Huis blijft hangen. Dat willen ze wel graag, maar dan zijn er nog heel wat wegen te bewandelen.De grote vraag is waar het schilderij is gemaakt. Het gaat om een café. Er staat ook een bierglas op. Maar in Nieuw-Amsterdam dronk men vooral jenever. Het vermoeden is dat het om een plaats in het Westen gaat. Mogelijk gaat het om Den Haag, de plek waar Vincent van Gogh heeft geleefd.In het Van Gogh Huis heeft schilder Vincent van Gogh in de 19e eeuw enige tijd gewoond en gewerkt. Momenteel is het een museaal bezoekerscentrum in Veenoord/Nieuw-Amsterdam.