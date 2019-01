Harde brexit betekent het einde voor brocantewinkel in Gees

Zijn winkel kan wel sluiten als er een harde brexit komt. Freek Slagman heeft een brocantewinkeltje met Engelse producten in Gees. Hij wacht de ontwikkelingen in de Britse politiek in spanning af.

"Als er een harde brexit komt, krijgen we heel veel problemen met de in- en uitvoer en dan denk ik dat het het einde betekent voor. Ik kan nog wel doorgaan. Maar je zit dan met enorme vertragingen bij grensovergangen en de reiskosten gaan dan omhoog. Dan moet je de prijzen ook omhoog gooien", aldus Slagman.Slagman haalt alle producten zelf uit Engeland. In de winkel in Gees staan dan ook uitsluitend Engelse spulletjes. "Tien tot twaalf keer per jaar zijn we er met de auto en dan kopen we hem echt helemaal vol, op veilingen, fairs en markten. Het gaat allemaal in de Citroën Berlingo, zonder achterbank. En dan kan er drie kuub in", vertelt Slagman. "We blijven in het zuiden, dat is het meest voordelig. Je zit altijd met het kostenplaatje en daar heb je veel fairs en antiekveilingen."Maar voor hoe lang kan Slagman nog doorgaan met zijn winkel? "Tweeënhalf jaar terug was RTV Drenthe hier ook, na het referendum. Toen zei ik: ik heb nog geen idee wat er gaat gebeuren. En dat geldt nu ook, ik moet hetzelfde zeggen als de vorige keer.""Als het niet doorgaat, zou het een zegen zijn voor Engeland en voor Europa ook. Je bent met elkaar getrouwd in wezen. Scheiden is lijden. Toen we afgelopen zaterdag weer in Engeland aankwamen, zat er op het eerste viaduct iemand te zwaaien naar iedereen die uit Europa kwam. Zo van: ik wil bij Europa blijven."Het lukte de Britse premier Theresa May niet om een meerderheid van het Britse Lagerhuis achter haar brexit-deal te krijgen. Een meerderheid stemde gisteravond tegen het akkoord. Wat er nu gaat gebeuren, is volgens Wian Stienstra van het EU-netwerk Noord-Nederland moeilijk te voorspellen. Hij volgt de ontwikkelingen op de voet."Niemand weet het. Een heel belangrijk moment volgt vanavond rond een uur of acht. Want er is een motie van wantrouwen uitgesproken en dat kan eventueel nieuwe verkiezingen opleveren", aldus Stienstra. Volgens hem zijn er meerdere scenario's mogelijk. "Er kan een nieuw referendum komen of dus nieuwe verkiezingen. Maar het meest waarschijnlijk is denk ik dat dat de brexit in elk geval een beetje wordt vertraagd, zodat er meer tijd is een deal te maken", verwacht Stienstra.De motie van wantrouwen tegen Theresa May vindt Freek Slagman van het brocante-winkeltje in Gees overigens niet terecht. "Het echt vervelende is dat er van mevrouw May wordt gezegd dat ze het niet goed doet. Ze doet verschrikkelijk haar best. Er is niemand om haar heen van de oppositie die wel weet hoe het moet."Wian Stienstra hoopt ondertussen dat er snel duidelijkheid komt, bijvoorbeeld voor alle bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. De huidige situatie in de Britse politiek noemt hij 'een grote troep' en een 'bende'."Het is wat dubbel. Aan de ene kant is het een groot politiek drama en dat is heel interessant om te volgen. Aan de andere kant denk ik aan de buitenlandse bedrijven, maar ook aan de mensen. Bijvoorbeeld de Britten in Drenthe. Die zitten in complete onzekerheid. Ze mogen waarschijnlijk wel in Nederland blijven, maar ze weten nog niet op welke voorwaarde. En dat vind ik wel heel jammer."