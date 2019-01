Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Emmen - PSV onder leiding van Groninger Jochem Kamphuis geeft een rode kaart aan Ben Rienstra (foto: ANP)

De wedstrijd FC Emmen - PSV van komende zondag staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

Kamphuis floot eerder dit seizoen ook de wedstrijd van FC Emmen tegen NAC toen de Drenten hun eerste thuisoverwinning (2-0) in de eredivisie boekten. Het was de enige wedstrijd van FC Emmen met de Groninger als scheidsrechter.



Ook PSV kreeg dit seizoen één keer eerder te maken met Kamphuis. De landskampioen won die wedstrijd met 6-1 van Willem II.



In de elf eredivisiewedstrijden die Kamphuis dit seizoen floot, gaf hij 38 keer geel, 3 keer rood en vijf strafschoppen.