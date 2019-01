Deel dit artikel:













PvdA Westerveld wil opheldering over bomenkap Frederiksoord Dronefoto boven Frederiksoord (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

De PvdA in de gemeente Westerveld is verbaasd over de aangekondigde kap van 160 eiken tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord.

De bomen worden gekapt in opdracht van de Maatschappij van Weldadigheid. De PvdA is bang dat door de kap een deel van de karakteristieke lanenstructuur in het gebied verdwijnt.



Bovendien hebben de partijen in het college van Westerveld zich volgens de PvdA unaniem uitgesproken voor een groener Westerveld. Drastische bomenkap past daar volgens de partij niet bij. De partij heeft in schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.